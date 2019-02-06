Благотворительный «Халяль маркет» в Казани пройдет 17 февраля

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-06T12:07:31+03:00

Все собранные с его помощью деньги пойдут в фонд «Закят»

Изменить размер текста: A A

Уже четвертая по счету благотворительная ярмарка «Халяль маркет» в Казани пройдет 17 февраля.

Там можно будет приобрести одежду, сувениры и продукты питания. Все собранные деньги от входных билетов отправят в благотворительный фонд «Закят» на поддержку детей с особенностями развития.

Кроме продажи для пришедших организуют образовательные сессии по поддержанию здоровья, лекции про путешествия и развитие личности, мастер-классы по завариванию чая, завязыванию палантина. Также запланированы розыгрыши призов.

Для самых маленьких пройдут занятия на татарском языке, при этом каждый из детей сможет получить подарок за рисунок на тему «Моя семья».

Итак, «Халяль маркет» будет работать с 11.00 до 17.00 по адресу: улица Туфана Миннулина, 14/56.

ИСТОЧНИК KP.RU