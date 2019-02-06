В Казани снегоуборочный поезд врезался в спецвагоны для заключенных: пострадал один человек
Проверка по факту столкновения снегоуборочного поезда с двумя спецвагонами, предназначенными для перевозки по этапу осужденных и принадлежащих УФСИН Татарстана, проводится Приволжским следственным управлением на транспорте СК России.
ЧП произошло 5 февраля на станции «Казань». Снегоуборочный поезд въехал на 46 путь парка отстоя на станции, не заметив, что железнодорожная стрелка не переведена.
В итоге поезд столкнулся с двумя вагонами поезда, предназначенными для перевозки заключенных. В которых в тот момент никого не было. В результате пострадал начальник караула. Мужчина госпитализирован.
В Казани снегоуборочный поезд врезался в спецвагоны для заключенных: пострадал один человек.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК России. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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