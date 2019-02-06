ФК «Рубин» задолжал Гекденизу Караденизу порядка 64 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-06T11:30:53+03:00

В свою очередь в самом «Рубине» не собираются отрицать наличие долга перед футболистом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Легенда казанского «Рубина» 39-летний Гекдениз Карадениз обратился в Российский футбольный союз с жалобой на то, что после ухода из клуба ему так и не выдали зарплату за весну прошлого года. Речь идет о 64 миллионах рублей. Эта сумма сформировалась с учетом процентов.

В свою очередь в самом «Рубине» не собираются отрицать наличие долга перед футболистом. Обещают все выплатит, а самого Карадениз с пониманием отнестись к текущей финансовой ситуации в «Рубине». Видимо, футболисту придется подождать.

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ИСТОЧНИК KP.RU