Студент из Казани создает алгоритмы, которые помогут сделать гаджеты прочнее

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-06T12:41:43+03:00

Эта разработка должна помочь создать сплавы из наноразмерных металлов

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Динар Яруллин из Казани вошел в состав научной группы кафедры вычислительной физики Казанского федерального университета. Команда занимается созданием алгоритмов моделирования молекулярно-динамических процессов.

Известно, что данная разработка в дальнейшем поможет сделать сплавы из наноразмерных металлов. А они, в свою очередь, посодействуют увеличению надежности ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов.

Ранее Динар Яруллин становился лучшим студентом своего вуза по итогам 2018 года и лучшим магистрантом в области естественных и физико-математических наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU