Студент из Казани создает алгоритмы, которые помогут сделать гаджеты прочнее
Динар Яруллин из Казани вошел в состав научной группы кафедры вычислительной физики Казанского федерального университета. Команда занимается созданием алгоритмов моделирования молекулярно-динамических процессов.
Известно, что данная разработка в дальнейшем поможет сделать сплавы из наноразмерных металлов. А они, в свою очередь, посодействуют увеличению надежности ноутбуков, смартфонов и прочих гаджетов.
Ранее Динар Яруллин становился лучшим студентом своего вуза по итогам 2018 года и лучшим магистрантом в области естественных и физико-математических наук.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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