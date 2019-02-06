В Татарстане мужчина ударил покупательницу бутылкой по голове, пытаясь украсть кассу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-06T17:16:27+03:00

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Нападение на магазин в Альметьевске произошло вечером. Патрулировавшим улицы города росгвардейцам сообщили, что несколько минут назад в магазине по улице Габдуллы Тукая неизвестный мужчина напал на кассира, выхватил деньги из кассового аппарата и сбежал.

На месте выяснилось, что злоумышленник сначала устроил скандал возле кассы, разгромил стеллаж с мелким товаром, оттолкнул продавца и ударил бутылкой по голове покупательницу. Затем он выхватил деньги и сбежал.

Но далеко скрыться мужчине не удалось. Его задержали росгвардейцы Татарстана и передали полицейским. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Задержанным оказался 32-летний ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи житель Альметьевска.

- Добычей подозреваемого стала всего 1 тысяча рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU