В Мюнхенеа на выставке спорттоваров представили хоккейные клюшки из Набережных Челнов
Ежегодно в данном мероприятии принимают участие более 2,8 тысяч человек из 52 стран мира
Фото: pixabay.com
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В среду, 6 февраля, российское производство хоккейных клюшек «ЗаряД» из Набережных Челнов представило свою продукцию на выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich-2019.
Мероприятие ежегодно проходит в немецком городе Мюнхен и собирает более 2,8 тысяч участников из 52 стран мира. Сообщили «Челнинские известия».
Известно, что «ЗаряД» не в первый раз привозит свои клюшки в Мюнхен, в прошлом году он также участвовал в данной выставке.
ИСТОЧНИК KP.RU