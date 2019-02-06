В Мюнхенеа на выставке спорттоваров представили хоккейные клюшки из Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-02-06T11:01:33+03:00

Ежегодно в данном мероприятии принимают участие более 2,8 тысяч человек из 52 стран мира

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В среду, 6 февраля, российское производство хоккейных клюшек «ЗаряД» из Набережных Челнов представило свою продукцию на выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich-2019.

Мероприятие ежегодно проходит в немецком городе Мюнхен и собирает более 2,8 тысяч участников из 52 стран мира. Сообщили «Челнинские известия».

Известно, что «ЗаряД» не в первый раз привозит свои клюшки в Мюнхен, в прошлом году он также участвовал в данной выставке.

ИСТОЧНИК KP.RU