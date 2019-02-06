Татарстан обратится к федеральному правительству с просьбой разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком
Государственный совет Татарстана решил искать помощи в борьбе с борщевиком Сосновского у правительства России. К такому решению депутаты пришли во время заседание Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике
Так, на встрече предложили направить Дмитрию Медведеву обращение с просьбой разработать госпрограмму по уничтожению опасного растения. Отметим, что оно способно вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. За последние два года в республике от борщевика пострадали 480 человек.
На данный момент площадь, занятая ядовитым растением, составляет порядка 536 гектар. Эта цифра почти в пять раз больше той, что была в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU