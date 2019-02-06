2019-02-06T10:26:47+03:00
Общество

Татарстан обратится к федеральному правительству с просьбой разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком

Известно, что за последние два года в республике от него пострадали 480 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент площадь, занятая ядовитым растением, составляет порядка 536 гектарНа данный момент площадь, занятая ядовитым растением, составляет порядка 536 гектарФото: Михаил ФРОЛОВ
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Государственный совет Татарстана решил искать помощи в борьбе с борщевиком Сосновского у правительства России. К такому решению депутаты пришли во время заседание Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике

Так, на встрече предложили направить Дмитрию Медведеву обращение с просьбой разработать госпрограмму по уничтожению опасного растения. Отметим, что оно способно вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. За последние два года в республике от борщевика пострадали 480 человек.

На данный момент площадь, занятая ядовитым растением, составляет порядка 536 гектар. Эта цифра почти в пять раз больше той, что была в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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