Татарстанские госавтоинспекторы потушили грузовик

СЕГОДНЯ 10:03 2019-02-06T10:04:30+03:00

Автомобиль загорелся во время движения Фото: Из материалов пресс-службы

В происшествии никто не пострадал

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ЧП произошло в Набережных Челнах на мосту через реку Челнинка. Во время патрулирования улиц города инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Руслан Салихов и лейтенант полиции Альберт Назмеев заметили автомобиль «ГАЗель», остановившийся на обочине.

В кабине грузовика подъехавшие офицеры увидели дым. Рядом был водитель, который рассказал, что дым появился в салоне автомобиля из-под панели приборов.

Офицеры помогли потушить грузовикФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Автоинспекторы незамедлительно приступили к тушению огня. Грузовик потушили.

- Водитель автомобиля поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, отметив их неравнодушие и уважительное отношение к участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU