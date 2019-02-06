Татарстанские госавтоинспекторы потушили грузовик
ЧП произошло в Набережных Челнах на мосту через реку Челнинка. Во время патрулирования улиц города инспекторы ДПС - старший лейтенант полиции Руслан Салихов и лейтенант полиции Альберт Назмеев заметили автомобиль «ГАЗель», остановившийся на обочине.
В кабине грузовика подъехавшие офицеры увидели дым. Рядом был водитель, который рассказал, что дым появился в салоне автомобиля из-под панели приборов.
Офицеры помогли потушить грузовикФото: Из материалов пресс-службы
Фото: Из материалов пресс-службы
Автоинспекторы незамедлительно приступили к тушению огня. Грузовик потушили.
- Водитель автомобиля поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, отметив их неравнодушие и уважительное отношение к участникам дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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