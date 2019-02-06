2019-02-06T09:45:55+03:00
Общество

В Чебоксарах собираются поставить копию берлинского монумента Воина-освободителя

Инициатором выступил «Союз ветеранов Групп советских войск в Германии и странах Варшавского договора Чувашии»
Лика ИСАЕВА
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Копию этого памятника хотят установить в ЧебоксарахКопию этого памятника хотят установить в ЧебоксарахФото: Из материалов пресс-службы
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Предложили установить уменьшенную копию знаменитого памятника Воину-освободителю в Парке Победы в Чебоксарах бывшие военнослужащие Группы советских войск в Германии и странах Варшавского договора. Своими планами они поделились с общественностью и даже создали голосования на портале "Открытый город". Благодаря этой поддержке, члены Союза расчитывают установить памятник размерами в высоту 1,75 метров и общей высотой объекта 3,5 метров.

Место для установки уже выбрано - начало аллеи.

- Он станет символом Групп советских войск в Германии, которые в течение 49 лет стояли на страже мира за пределами СССР и сохраняли мир в Европе, — приводит слова председателя Совета общественной организации Михаила Семенова портал "На связи".

Общая высота копии памятника не превысит 3,5 метров в высоту Фото: из материалов дела.

Общая высота копии памятника не превысит 3,5 метров в высотуФото: из материалов дела.

Фото: из материалов дела.

СПРАВКА "КП"

"Воин-освободитель" — монумент в берлинском Трептов-парке. Один из трёх советских военных мемориалов в Берлине. Открыт 8 мая 1949 года. Высота — 12 метров. Вес — 70 тонн. Является символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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