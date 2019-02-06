2019-02-06T11:04:00+03:00
Происшествия

В Татарстане под лед на снегоходе с санями провалились пять рыбаков

Помощи спасателям им пришлось ожидать более двух часов
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Рыбаки сами смогли выбраться на берег, но им пришлось более двух часов ждать спасателей.Рыбаки сами смогли выбраться на берег, но им пришлось более двух часов ждать спасателей.Фото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП произошло 5 февраля в 7.19 в Мензелинском районе, на самой границе с Актанышским районом. Пять рыбаков из Башкирии на снегоходе Рысь-500 с санями отправились на рыбалку, но возле села Адаево на реке Ик провалились под лед. Мужчинам удалось самостоятельо выбраться на берег, но они промогли. Снегоход и сани оказались наполовину в воде в зарослях камышей в 10 километрах от Адаево. Рыбаки тем временем сумели развести костер и грелись возле него. Спасателям они сообщили, что в 4 километрах от места, где они провалились под лед, стоит их внедорожник УАЗ-Патриот.

Администрация Адаево отправила тяжелую технику, чтобы расчистить снег и помочь спасателям пробраться к рыбакам, но самостоятельно выезжать на лёд на снегоходе они не рискнули.

- Спасатели ЗПСО№6 проехали 140 километров до места происшествия, - сообщили в МЧС Татарстана. - Прибыв на место, выбрали другой, более безопасный маршрут и в 10.35 вызволили рыбаков, доставили до их машины. От медпомощи мужчины отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани снегоуборочный поезд врезался в спецвагоны для заключенных: пострадал один человек
ФК «Рубин» задолжал Гекденизу Караденизу порядка 64 миллионов рублей
В Мюнхенеа на выставке спорттоваров представили хоккейные клюшки из Набережных Челнов
Татарстан обратится к федеральному правительству с просьбой разработать госпрограмму по борьбе с борщевиком
Татарстанские госавтоинспекторы потушили грузовик
В Чебоксарах собираются поставить копию берлинского монумента Воина-освободителя
В Йошкар-Оле задержали подозреваемого в убийстве
Прогноз погоды на 6 февраля в Казани: снег, гололед и до 18 градусов мороза
В Марий Эл грузовик на трассе сбил двух пешеходов-невидимок, одна из женщин погибла
В Татарстане психолога УФСИН заподозрили в получении взятки
Аграриям Татарстана выделят 1,5 миллиарда рублей на приобретение минеральных удобрений
Жители Казани пробегут 20 километров в честь Дня защитника Отечества
В Чувашии женщина после пьяной ссоры зарезала своего сожителя
Рустама Минниханова попросили посодействовать созданию военной кафедры в университете Иннополиса
Татарстан взял «серебро» в рейтинге «Цифровая Россия» по итогам 2018 года
В Татарстане появится единая билетная система за 37,3 миллиона рублей
Это подделка! Жительница Казани заплатила 240 тысяч за копию элитных часов
"Таранить и нет проблем": В Казани водитель "Ауди" припарковался рядом с рельсами и парализовал движение трамваев
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
Школы в Казани начали закрывать на карантин
В Набережных Челнах автоинспекторы потушили загоревшийся грузовик
Ученый из Казани стал лауреатом всероссийской премии «За верность науке»
"Лютейший шлак": московский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал вид казанского метро "Дубравная"
В Татарстане молоковоз потерял два колеса во время движения