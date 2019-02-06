В Татарстане под лед на снегоходе с санями провалились пять рыбаков

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-06T11:04:00+03:00

Рыбаки сами смогли выбраться на берег, но им пришлось более двух часов ждать спасателей. Фото: МЧС Татарстана

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 5 февраля в 7.19 в Мензелинском районе, на самой границе с Актанышским районом. Пять рыбаков из Башкирии на снегоходе Рысь-500 с санями отправились на рыбалку, но возле села Адаево на реке Ик провалились под лед. Мужчинам удалось самостоятельо выбраться на берег, но они промогли. Снегоход и сани оказались наполовину в воде в зарослях камышей в 10 километрах от Адаево. Рыбаки тем временем сумели развести костер и грелись возле него. Спасателям они сообщили, что в 4 километрах от места, где они провалились под лед, стоит их внедорожник УАЗ-Патриот.

Администрация Адаево отправила тяжелую технику, чтобы расчистить снег и помочь спасателям пробраться к рыбакам, но самостоятельно выезжать на лёд на снегоходе они не рискнули.

- Спасатели ЗПСО№6 проехали 140 километров до места происшествия, - сообщили в МЧС Татарстана. - Прибыв на место, выбрали другой, более безопасный маршрут и в 10.35 вызволили рыбаков, доставили до их машины. От медпомощи мужчины отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU