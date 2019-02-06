2019-02-06T08:30:50+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле задержали подозреваемого в убийстве

27-летний мужчина арестован на время следствия
Лика ИСАЕВА
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По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.По факту убийства мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Из материалов пресс-службы
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44-летнего жителя Йошкар-Олы обнаружили в его квартире 3 февраля. Эксперты обнаружили девять ножевых ран на его теле. По факту обнаружения трупа возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

На подозреваемого вышли в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 27-летний местный житель.

После задержания злоумышленник долго отпираться не стал и рассказал следствию свою версию событий. С потерпевшим он познакомился на улице и тот пригласил его к себе выпить. Мужчины пьянствовали на кухне, и там же поругались. Разозлившись на хозяина, гость схватился занож. После первого удара потерпевший захотел скрыться, но гость еще восемь раз ударил его ножом в спину. Только после этого молодой мужчина скрылся.

На время следствия его взяли под стражу.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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