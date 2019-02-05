2019-02-05T21:01:16+03:00
Общество

Прогноз погоды на 6 февраля в Казани: снег, гололед и до 18 градусов мороза

В некоторых районах Татарстана прогнозируется метель
Владимир КРУПСКИЙ
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Днем - 9-11 градусов мороза.Днем - 9-11 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Сильный снегопад, который обрушился на Казань 4 и 5 февраля, постепенно начнет сихать. Так, в сред, 6 февраля в столице Татарстана хоть и прогнозируют снег, но, по данным синоптиков, он будет небольшим. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. На дорогах сохранится гололедица, местами – снежные заносы.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 13 до 15 градусов мороза, при прояснениях - до 18 градусов ниже нуля. Днем будет чуть теплее - в среднем 9-11 градусов мороза.

В целом по Татарстану характер погоды будет похожим. Так, ночью на территории республики прогнозируетяс снег, местами метель, днем местами также пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможен туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, ночью порывистый сильный до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит примерно 11-16 градусов мороза. ПРи прояснениях столбик термометра может опуститься до 21 градуса со знаком "минус". Днем воздух прогреется до 7 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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