Татарстан взял «серебро» в рейтинге «Цифровая Россия» по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-05T17:26:50+03:00

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Стали известны результаты рейтинга «Цифровая Россия» по итогам 2018 года. Так, Татарстан в нем занял второе, уступив лишь Москве. Соответствующая информация была озвучена на коллегии Министерства информатизации и связи республики.

Во время встречи был также отмечен и валовой доход соответствующей отросли. В ушедшем году он составил порядка 56,7 миллиарда рублей, а максимальную долю в его структуре занимают мобильная связь и информационные технологии.

Вместе с тем в 2018 году выросла доля прибыльных организаций в области информатизации и связи, достигнув 77,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU