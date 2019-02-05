2019-02-05T17:26:50+03:00
Общество

Татарстан взял «серебро» в рейтинге «Цифровая Россия» по итогам 2018 года

Республика уступила только Москве
Алина ГАБДУЛИНА
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Максимальную долю валового дохода отрасли занимают мобильная связь и информационные технологииМаксимальную долю валового дохода отрасли занимают мобильная связь и информационные технологииФото: Евгения ГУСЕВА
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Стали известны результаты рейтинга «Цифровая Россия» по итогам 2018 года. Так, Татарстан в нем занял второе, уступив лишь Москве. Соответствующая информация была озвучена на коллегии Министерства информатизации и связи республики.

Во время встречи был также отмечен и валовой доход соответствующей отросли. В ушедшем году он составил порядка 56,7 миллиарда рублей, а максимальную долю в его структуре занимают мобильная связь и информационные технологии.

Вместе с тем в 2018 году выросла доля прибыльных организаций в области информатизации и связи, достигнув 77,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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