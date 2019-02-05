2019-02-05T18:56:20+03:00
Общество

Жители Казани пробегут 20 километров в честь Дня защитника Отечества

Мероприятие состоится 10 февраля
Владимир КРУПСКИЙ
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Регистрация участников начнется в 9.00.Регистрация участников начнется в 9.00.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Любителей бега и здорового образа жизни ждут 10 февраля в парке «Крылья Советов». Там состоится забег, посвященный Дню защитника Отечества. Участникам забега предстоит пробежать трассу длиной от 2,5 до 20 километров.

Регистрация участников стартует в 9.00 в день забега у зала борьбы рядом с базой ФК «Рубин». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов.

- Для всех желающих присоединиться к забегу приготовят горячий чай, а победители получат призы, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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