Это подделка! Жительница Казани заплатила 240 тысяч за копию элитных часов
Полицейские приступили к поиску подозреваемых
В посылке оказались не настоящие часы, а поддельные.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В полицию обратилась жительница Казани. Она рассказала. что стала жертвой мошенников. По словам женщины, она нашла на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже брендовых часов.
Девушку привлекла стоимость товара. Списавшись с продавцом, она перечислила на указанный им счет необходимую сумму.
- Спустя время она получила посылку, однако выяснилось, что купленные часы ненастоящие, а являются лишь копией оригинала, - отметили в пресс-службе татарстанской полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски возможных подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU