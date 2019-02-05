2019-02-05T16:50:20+03:00
Общество

Это подделка! Жительница Казани заплатила 240 тысяч за копию элитных часов

Полицейские приступили к поиску подозреваемых
Владимир КРУПСКИЙ
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В посылке оказались не настоящие часы, а поддельные.В посылке оказались не настоящие часы, а поддельные.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В полицию обратилась жительница Казани. Она рассказала. что стала жертвой мошенников. По словам женщины, она нашла на одном из популярных сайтов в интернете объявление о продаже брендовых часов.

Девушку привлекла стоимость товара. Списавшись с продавцом, она перечислила на указанный им счет необходимую сумму.

- Спустя время она получила посылку, однако выяснилось, что купленные часы ненастоящие, а являются лишь копией оригинала, - отметили в пресс-службе татарстанской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски возможных подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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