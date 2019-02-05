2019-02-05T17:08:19+03:00
Общество

В Татарстане появится единая билетная система за 37,3 миллиона рублей

Соответствующий сервис разместится на сайте госуслуг республики
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В одном месте можно будет приобрести билеты в 18 театров, 17 музеев, 5 ансамблей и циркВ одном месте можно будет приобрести билеты в 18 театров, 17 музеев, 5 ансамблей и цирк
Изменить размер текста:

Стало известно, что в 2019 году в Татарстане появится единая билетная система. Проходки на мероприятия можно будет приобретать на сайте госуслуг республики. Такой информацией поделился министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.

На заседании по итогам работы ведомства в 2018 году он отметил, что реализация данного проекта потребует 37,3 миллиона рублей. В дальнейшем ежегодно на его обслуживание придется тратить порядка по 16,7 миллионов.

В частности, в одном месте можно будет приобрести билеты в 18 театров, 17 музеев, 5 ансамблей и цирк.

Данную инициативу поддержал и вице-премьер России Максим Акимов, который прибыл с рабочим визитом в Казань во вторник, 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Аграриям Татарстана выделят 1,5 миллиарда рублей на приобретение минеральных удобрений
Жители Казани пробегут 20 километров в честь Дня защитника Отечества
В Чувашии женщина после пьяной ссоры зарезала своего сожителя
Рустама Минниханова попросили посодействовать созданию военной кафедры в университете Иннополиса
Татарстан взял «серебро» в рейтинге «Цифровая Россия» по итогам 2018 года
Это подделка! Жительница Казани заплатила 240 тысяч за копию элитных часов
"Таранить и нет проблем": В Казани водитель "Ауди" припарковался рядом с рельсами и парализовал движение трамваев
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
Школы в Казани начали закрывать на карантин
В Набережных Челнах автоинспекторы потушили загоревшийся грузовик
Ученый из Казани стал лауреатом всероссийской премии «За верность науке»
"Лютейший шлак": московский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал вид казанского метро "Дубравная"
В Татарстане молоковоз потерял два колеса во время движения