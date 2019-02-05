В Татарстане появится единая билетная система за 37,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-05T17:08:19+03:00

В одном месте можно будет приобрести билеты в 18 театров, 17 музеев, 5 ансамблей и цирк

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Стало известно, что в 2019 году в Татарстане появится единая билетная система. Проходки на мероприятия можно будет приобретать на сайте госуслуг республики. Такой информацией поделился министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов.

На заседании по итогам работы ведомства в 2018 году он отметил, что реализация данного проекта потребует 37,3 миллиона рублей. В дальнейшем ежегодно на его обслуживание придется тратить порядка по 16,7 миллионов.

В частности, в одном месте можно будет приобрести билеты в 18 театров, 17 музеев, 5 ансамблей и цирк.

Данную инициативу поддержал и вице-премьер России Максим Акимов, который прибыл с рабочим визитом в Казань во вторник, 5 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU