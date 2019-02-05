"Таранить и нет проблем": В Казани водитель "Ауди" припарковался рядом с рельсами и парализовал движение трамваев

СЕГОДНЯ 16:35 2019-02-05T16:35:59+03:00

Все произошло рядом с детской поликлиникой №7, что на улице Айдарова

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5 февраля в Казани временно была парализована работа трамваев №1 и №6. Всему виной автомобиль "Ауди", который водитель припарковал настолько близко к рельсам, что трамваи просто не могли проехать, не зацепив иномарку.

По словам очевидцев, инцидент произошел около детской поликлиники №7, что на улице Айдарова. При этом, если верить комментариям из соцсетей, подобную картину можно наблюдать довльно часто. Родители привозят своих детей в медучреждение и стараются припарковать автомобиль как можно ближе к зданию.

Естественно, что жители Казани начали активно обсуждать "мастера парковки" под постами в соцсетях. Так, например, некоторые попытались выяснить сумму штрафа, которую предстоит выплатить водителю за простой трамваев, также предлагали в такой ситуации вызывать эвакуатор, а один из "комментаторов" предложил самый, на его взгляд, верный вариант - "таранить и нет проблем".

ИСТОЧНИК KP.RU