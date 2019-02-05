2019-02-05T16:16:44+03:00
Экономика

ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть

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По итогам 2018г. размер имущества ВТБ Пенсионный фонд вырос на треть – до 200 млрд рублей. Объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию составил 191,8 млрд рублей, увеличившись за год на 34%. Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению достиг 4,3 млрд рублей, рост с начала года составил 30%.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «В прошлом году наш фонд уделял большое внимание технологическому развитию – мы обновили личный кабинет и внедрили ряд удобных сервисов. Кроме того, в соответствии с новыми требованиями регулятора к участникам пенсионного рынка мы в короткие сроки провели все необходимые работы по перенастройке программного обеспечения. В результате граждане смогли оформить документы на перевод накоплений в наш фонд максимально комфортно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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