2019-02-05T19:06:11+03:00
Общество

Аграриям Татарстана выделят 1,5 миллиарда рублей на приобретение минеральных удобрений

Однако данная поддержка является активной лишь до 30 марта текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: минсельхоз ТатарстанаФото: минсельхоз Татарстана
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Министерство сельского хозяйства Татарстана готово выделить местным аграриям 1Ю5 миллиарда рублей субсидий на покупку минеральный удобрений. Выбор их вида и поставщиков останется за сельхозформированиями

- Для получения этих средств необходимо документально подтвердить накопление под урожай как минимум 30 килограмм действующего вещества на гектар, - напоминает ответственное ведомство.

Отмечается, что данная поддержка сохраняется лишь до 30 марта.

Известно, что в 2019 году поставлена задача накопить свыше 70 килограмм действующего вещества на гектар. На данный же момент на 1 гектар посевной площади в республике приходится всего 21,6 килограм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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