Школы в Казани начали закрывать на карантин

СЕГОДНЯ 16:02 2019-02-05T16:02:36+03:00

Речи о полном закрытии школ пока не идет. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Карантин ввели сразу в пяти казанских школах. Так, занятия приостановили в школе №18 Вахитовского района, школах №№31, 49 и 71 Ново-Савиновского района, а также в лицее №121 Советского района. Всего будет временно закрыто 20 классов.

- Так, наибольшее количество классов, ушедших на карантин, в лицее №121, а именно 12. По одному классу временно закрыли в школах №18, 31 и 49. В школе №71занятия приостановлены в пяти классах. При этом специалисты отмечают, что вопрос о полном закрытии учебных заведений не ставится, - сообщили в управлении образования.

Уровень заболеваемости по ОРВИ в Казани превысил эпидемический порог на 17,8%. Всего за неделю в столице Татарстана зарегистрировано 9646 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

В целом по республике зарегистрировано 23649 случаев заболеваний ОРВИ, показатель составил 63,5 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 22,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU