В Набережных Челнах автоинспекторы потушили загоревшийся грузовик

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-05T15:50:28+03:00

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Страшную трагедию предотвратили сотрудники Госавтоинспекции Набережных Челнов старший лейтенант полиции Ильдар Имамиев и лейтенант полиции Фёдор Хаймулин. Во время патрулирования трассы он заметили, что из остановившегося на ночь на стоянке грузовика ДАФ валит дым.

Офицеры вызвали пожарных и, не дожидаясь их, бросились спасать грузовик. Оказалось, что водитель успел выскочить из горящей кабины. Вместе с ним они сумели потушить пламя. Затем инспекторы ДПС отсоединили клеммы аккумулятора.

Офицеры ГИБДД МВД Татарстана помогли потушить грузовикФото: Из материалов пресс-службы

Приехавшие вскоре пожарные обследовали грузовик и сообщили, что возгорание ликвидировано полностью.

- Водитель автомобиля «ДАФ» поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, - сообщили в пресс-службе УИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU