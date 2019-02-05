Рустама Минниханова попросили посодействовать созданию военной кафедры в университете Иннополиса

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-05T17:42:17+03:00

Такая возможность молодому человеку представилась во время личной встречи студентов с Рустамом Миннихановым

На данный момент это невозможно, так как вуз не является государственным

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Во вторник, 5 февраля, один из студентов университета Иннополис попросил президента Татарстана организовать на базе вуза военную кафедру. Такая возможность молодому человеку представилась во время личной встречи студентов с Рустамом Миннихановым.

Директор Иннополиса Кирилл Семенихин отметил, что на данный момент сделать это не позволяют ограничения в законодательстве. Согласно им, негосударственный вуз не может иметь военной кафедры. Минниханов ответил, что обязательно сообщит о возможных путях решения этой проблемы, как только возьмется за ее решение.

Напомним, в Казань 5 февраля с рабочим визитом прибыл вице-премьер Правительства России Максим Акимов. В его планы также входило участие в совещании по развитию Иннополиса.

ИСТОЧНИК KP.RU