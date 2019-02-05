2019-02-05T20:23:38+03:00
Происшествия

В Марий Эл грузовик на трассе сбил двух пешеходов-невидимок, одна из женщин погибла

ДТП произошло в Куженерском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Женщину сбили ночью на трассеЖенщину сбили ночью на трассеФото: Из материалов пресс-службы
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Смертельный наезд произошел на 59 километре автодороги "Йошкар-Ола-Уржум" в ночь на 5 февраля. Во время движения по трассе 29-летний водитель грузовика сбил двух женщин, внезапно выбежавших на дорогу.

Для водителя этот маневр оказался неожиданным - на одежде женщин не было светоотражающих элементов, и они были невидимыми для других участников дорожного движения.

В результате наезда на месте скончалась 31-летняя женщина, 39-летняя пострадавшая с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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