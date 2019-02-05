2019-02-05T20:09:29+03:00
Происшествия

В Татарстане психолога УФСИН заподозрили в получении взятки

Свою вину женщина не признала
Лика ИСАЕВА
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По факту взятки возбуждено уголовное делоПо факту взятки возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело в отношении 36-летней начальника психологической лаборатории ИК-5 УФСИН Татарстана возбуждено по статье "Получение взятки".

Все произошло, как полагает следствие, в 2018 году. К психологу обратился 34-летний мужчина. Он с 2004 года находился в колонии за совершение ряда тяжких преступлений. Мужчине потребовалось покровительство и помощь в получении положительных характеристик - мужчина расчитывал благодаря этому условно-досрочно освободиться. Через некоторое время мать зека перевела на расчетный счет подозреваемой деньги - более 150 000 рублей.

- Свою вину подозреваемая не признала, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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