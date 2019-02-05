2019-02-05T15:29:31+03:00
Общество

"Лютейший шлак": московский дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал вид казанского метро "Дубравная"

Он отметил, что его переполняют чувства
Алина ГАБДУЛИНА
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Оформление станции имитирует лесной массивОформление станции имитирует лесной массивФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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Московский дизайнер Артемий Лебедев часто комментирует фотографии, которые ему присылают жители России. Своеобразные короткие рецензии он выкладывает в рамках своей рубрики "Бизнес линч". Так, 4 февраля, некто Аяз прислал ему снимок станции метро Дубравная в Казани.

- В конце лета в Казани открыли новую станцию метро, как вам? - поинтересовался мужчина.

- Я не могу поверить своим глазам. Кто-то взял и реально построил лютейший шлак из тридемакса (программа для 3D моделирования - Ред.) в реальной жизни. Это так круто и одновременно плохо (слово изменено - Ред.), что чувства переполняют меня, - ответил Лебедев.

Напомним, станцию метро "Дубравная" жители Казани ждали пять лет. Она расположена в одном из самых зелёных районов города. Поэтому ее оформление имитирует лесной массив. Плитка на стенах выполнена в форме коры дуба, а зеленые светильники с национальным татарским орнаментом символизируют вековые деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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