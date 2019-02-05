2019-02-05T14:24:23+03:00
Общество

Списанные казанские автобусы пользуются спросом в других городах

В столице Татарстана не редко продают отслуживший свое подвижной состав в другие населенные пункты
Владимир КРУПСКИЙ
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Интерес к казанским автобусам уже проявляют в Челябинске.Интерес к казанским автобусам уже проявляют в Челябинске.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани стараются следить за возрастом городских автобусов. Так, средний возраст машин, ежедневно выходящих на линию для перевозки пассажиров, - 3,5 года. Впрочем, есть и "старички", которым в скором времени предстоит пойти на заслуженный отдых.

- У нас есть 130 автобусов, которые приобретены в 2012 году. В 2022 году им будет 10 лет, надо будет их тоже менять, - рассказал директор МУП "ПАТП №4" Айрат Исхаков.

Как выяснилось, к этому времени автобусы должны приблизиться к отметке в миллион пройденных километров. Тогда автобусы будут списывать. При этом, некоторые автобусы продолжат перевозить пассажиров, но уже не по казанским улицам.

- Несколько автобусов мы оставим как "доноров" для ремонта других машин, а большую часть постепенно выставим на продажу в другие города. Из Челябинска к нам уже обращались, – отметил Исхаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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