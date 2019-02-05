Ученый из Казани стал лауреатом всероссийской премии «За верность науке»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-02-05T15:34:55+03:00

Аркадий Курамшин был отмечен в специальной номинации за популяризацию химии

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Стало известно, что кандидат химических наук, доцент одного из казанских университетов, научный журналист и популяризатор Аркадий Курамшин стал лауреатом пятой всероссийской премии «За верность науке». В частности, он был отмечен в специальной номинации за популяризацию химии.

Победоносная для казанца номинация была учреждена в связи с объявлением 2019-го Международным годом периодической системы Дмитрия Менделеева. Церемония награждения лауреатов прошла в здании министерства образования и науки России в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU