"Рубин" вновь не забил, но и не проиграл
Казанский "Рубин" провел свой очередной контрольный матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Курбана Бердыева стал сербский клуб "Раднички", который, между прочим, идет вторым в чемпионате своей страны.
В стартовом составе "Рубина" вновь нашлось место большому количеству молодежи. Так, в защите появились Абдуллин, Степанов и Микушин, а роль форварда исполнял Давиташвили. который, по слухам, вот-вот подпишет контракт с казанцами.
Первый тайм проходил с ощутимым преимуществом сербских футболистов. Впрочем, казанцы смогли отстоять свои ворота. В атаке у "Рубина" мало что получалось. Во втором тайме игра выровнялась. Однако забить так никому и не удалось. итог - ничья 0:0.
ИСТОЧНИК KP.RU