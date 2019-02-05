2019-02-05T14:14:14+03:00
Спорт

"Рубин" вновь не забил, но и не проиграл

Казанский клуб в Турции сыграл вничью с сербскими "Радничками"
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" провел свой очередной контрольный матч на сборе в Турции. Соперником подопечных Курбана Бердыева стал сербский клуб "Раднички", который, между прочим, идет вторым в чемпионате своей страны.

В стартовом составе "Рубина" вновь нашлось место большому количеству молодежи. Так, в защите появились Абдуллин, Степанов и Микушин, а роль форварда исполнял Давиташвили. который, по слухам, вот-вот подпишет контракт с казанцами.

Первый тайм проходил с ощутимым преимуществом сербских футболистов. Впрочем, казанцы смогли отстоять свои ворота. В атаке у "Рубина" мало что получалось. Во втором тайме игра выровнялась. Однако забить так никому и не удалось. итог - ничья 0:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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