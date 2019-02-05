В Чувашии женщина после пьяной ссоры зарезала своего сожителя

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-05T18:32:51+03:00

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30-летнюю жительницу деревни Аксарино Канашского района республики обвинили в убийстве. Все произошло, как полагает следствие, 31 января в доме 44-летнего мужчины, жителя деревни Аксарино. Там потерпевший проживал вместе со своей подругой. В тот день влюбленные выпили и поссорились. Ссора переросла в драку, и представительница слабого пола схвалилась за нож. Злоумышленница нанесла возлюбленному три удара ножом, в том числе и в грудь.

- В результате этого потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени, - сообщили в СУ СКР Чувашии. - Обвиняемая задержана, находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU