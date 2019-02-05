2019-02-05T13:52:36+03:00
Общество

Казанский авиационный завод передал воздушно-космическим силам России модернизированный Ту-160

Ракетоносец успешно завершил программу наземных и летных испытаний
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: rostec.ruФото: rostec.ru
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Казанский авиационный завод передал министерству обороны модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160. В столице Татарстана он успешно завершил программу наземных и летных испытаний.

В дальнейшем самолет будет использоваться дальней авиацией воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Туполев".

Известно, что на заводе имени Горбунова Ту-160 прошел полный перечень работ в объеме капитального ремонта с модернизацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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