В Татарстане молоковоз потерял два колеса во время движения

СЕГОДНЯ 14:46 2019-02-05T14:46:38+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Фотографии с места происшествия на трассе Чистополь-Нижнекамск появились в соцсетях 5 февраля. Очевидец сообщает, что на ходу у старенького ЗИЛа-молоковоза отлетели два задних колеса.

Цистерна с молоком накренилась, и водитель отправился догонять далеко укатившиеся колеса.

Водитель отправился искать укатившиеся колеса

По предварительным данным, в этом ДТП пострадавших нет.

По счастливой случайности, обошлось без ЧП. В марте 2017 года оторвавшееся колесо КАМАЗа на Кировской дамбе в Казани устроило ДТП. Два колеса, отлетев через две полосы движения, сильно повредили джип. По счастливой случайности, люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU