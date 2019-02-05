2019-02-05T14:46:38+03:00
Происшествия

В Татарстане молоковоз потерял два колеса во время движения

По предварительным данным, пострадавших нет
Лика ИСАЕВА
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Молоковоз потерял два колесаМолоковоз потерял два колеса
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Фотографии с места происшествия на трассе Чистополь-Нижнекамск появились в соцсетях 5 февраля. Очевидец сообщает, что на ходу у старенького ЗИЛа-молоковоза отлетели два задних колеса.

Цистерна с молоком накренилась, и водитель отправился догонять далеко укатившиеся колеса.

Водитель отправился искать укатившиеся колеса

Водитель отправился искать укатившиеся колеса

По предварительным данным, в этом ДТП пострадавших нет.

По счастливой случайности, обошлось без ЧП. В марте 2017 года оторвавшееся колесо КАМАЗа на Кировской дамбе в Казани устроило ДТП. Два колеса, отлетев через две полосы движения, сильно повредили джип. По счастливой случайности, люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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