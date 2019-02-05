В Татарстане выросло число людей больных раком
На данный момент на учете в республиканском клиническом онкологическом диспансере стоит порядка 110 тысяч человек
Фото: pixabay.com
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В Татарстане выросло количество больных раком. На данный момент, каждый 35-ый житель республики страдает от злокачественного новообразования. Этими цифрами поделился министр здравоохранения региона Марат Садыков.
На брифинге в Кабинете министров Татарстана он также отметил, что рост числа больных связан с улучшением их выявляемости. В частности сейчас на учете в республиканском клиническом онкологическом диспансере находится порядка 110 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU