2019-02-05T13:15:50+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель иномарки сбила на перекрестке 14-летнюю школьницу

Девочка переходила дорогу на "зеленый"
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
К месту наезда на пешехода вызывали медиковК месту наезда на пешехода вызывали медиковФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Наезд на 14-летнюю школьницу произошел 4 февраля, в понедельник, в 12.40 на улице Ленинградская возле дома 31/1. 40-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Тойота", поворачивая с Ленинградской, не пропустила 14-летнюю девочку-пешехода. Школьница переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора по "зебре".

Автомобиль сбил пешехода, и для девочки пришлось вызывать "скорую помощь".

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травму ног, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Рубин" вновь не забил, но и не проиграл
Казанский авиационный завод передал воздушно-космическим силам России модернизированный Ту-160
В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, который пытался отобрать у таксиста деньги
Реконструкция морга в Чебоксарах обойдет бюджету Чувашии в 16,4 миллиона рублей
В Татарстане выросло число людей больных раком
В Казани бездомных людей начнут прогонять с теплотрасс
Средний возраст казанских автобусов - 3,5 года
Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля
В Марий Эл должник попался, выставив на продажу сваезабивательную машину
Прогноз погоды в Казани: За сутки в городе выпадет четверть месячной нормы осадков
В Татарстане водители нашли на трассе замерзающего мужчину
В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках
В Татарстане от замерзания на трассе спасли двух взрослых и двоих детей
В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов
В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля
После Нового года-2019 жители Казани сдали на корм козам более 4 тонн елок
Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана
Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей