В Казани женщина-водитель иномарки сбила на перекрестке 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-05T13:15:50+03:00

К месту наезда на пешехода вызывали медиков Фото: Из материалов пресс-службы

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Наезд на 14-летнюю школьницу произошел 4 февраля, в понедельник, в 12.40 на улице Ленинградская возле дома 31/1. 40-летняя женщина-водитель, управляя иномаркой "Тойота", поворачивая с Ленинградской, не пропустила 14-летнюю девочку-пешехода. Школьница переходила дорогу на "зеленый" сигнал светофора по "зебре".

Автомобиль сбил пешехода, и для девочки пришлось вызывать "скорую помощь".

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая получила травму ног, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU