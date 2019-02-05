Реконструкция морга в Чебоксарах обойдет бюджету Чувашии в 16,4 миллиона рублей
Чувашия готова выделить 16,4 миллиона рублей на реконструкцию здания Чебоксарского межрайонного патологоанатомического отделения №2. Учреждение находится по адресу улица Университетская, 24А. Соответствующий аукцион объявила госслужба по тарифам.
Согласно техническому заданию, помимо реконструкции уже имеющейся площади и усиления фундамента, в здании будет надстроен второй этаж. Там разместятся лаборатории, комната хранения вещественных доказательств, смотровые, комната работы с биологическим материалом, термостатная, процедурная, кабинеты, санузел и помещение для хранения уборочного инвентаря
Исполнитель заявки будет выбран 25 февраля. Известно, что все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года
ИСТОЧНИК KP.RU