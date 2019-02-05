2019-02-05T12:57:17+03:00
Экономика

Реконструкция морга в Чебоксарах обойдет бюджету Чувашии в 16,4 миллиона рублей

Все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: государственная служба Чувашии по конкурентной политике и тарифамФото: государственная служба Чувашии по конкурентной политике и тарифам
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Чувашия готова выделить 16,4 миллиона рублей на реконструкцию здания Чебоксарского межрайонного патологоанатомического отделения №2. Учреждение находится по адресу улица Университетская, 24А. Соответствующий аукцион объявила госслужба по тарифам.

Согласно техническому заданию, помимо реконструкции уже имеющейся площади и усиления фундамента, в здании будет надстроен второй этаж. Там разместятся лаборатории, комната хранения вещественных доказательств, смотровые, комната работы с биологическим материалом, термостатная, процедурная, кабинеты, санузел и помещение для хранения уборочного инвентаря

Исполнитель заявки будет выбран 25 февраля. Известно, что все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года

ИСТОЧНИК KP.RU

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