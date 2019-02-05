2019-02-05T11:53:07+03:00
Общество

Средний возраст казанских автобусов - 3,5 года

В городе стараются оперативно менять подвижной состав
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
В минувшем году было две массовых закупки автобусов - перед Чемпионатом мира и по осени.В минувшем году было две массовых закупки автобусов - перед Чемпионатом мира и по осени.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Накануне мэр Казани Ильсур Метшин побывал в МУП «ПАТП №4», где оценил состояние автопарка одного из старейших транспортных предприятий города.

Пассажирское автотранспортное предприятие №4 создано еще в 1962 году. Сейчас оно является одним из наиболее крупных в Казани, обслуживая 22,5% пассажиров. Предприятие обслуживает 21 автобусный маршрут, в том числе 19 городских и 2 сезонных специальных. За месяц ПАТП №4 перевозит около 4,9 миллионов человек, или 163 тысячи пассажиров в день.

Всего на предприятии насчитывается 247 автобусов. При этом, подвижной состав обновляется каждый год. Только в прошлом году было закуплено 40 автобусов большой вместимости марки «МАЗ» и 37 автобусов марки «НефАЗ», работающих на газомоторном топливе. Все они низкопольные.

- Предприятие обновилось к чемпионату мира по футболу. Средний возраст автобусов в целом по городу составляет 3,5 года, а на этом предприятии – 3 года, – пояснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Рубин" вновь не забил, но и не проиграл
Казанский авиационный завод передал воздушно-космическим силам России модернизированный Ту-160
В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, который пытался отобрать у таксиста деньги
В Казани женщина-водитель иномарки сбила на перекрестке 14-летнюю школьницу
Реконструкция морга в Чебоксарах обойдет бюджету Чувашии в 16,4 миллиона рублей
В Татарстане выросло число людей больных раком
В Казани бездомных людей начнут прогонять с теплотрасс
Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля
В Марий Эл должник попался, выставив на продажу сваезабивательную машину
Прогноз погоды в Казани: За сутки в городе выпадет четверть месячной нормы осадков
В Татарстане водители нашли на трассе замерзающего мужчину
В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках
В Татарстане от замерзания на трассе спасли двух взрослых и двоих детей
В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов
В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля
После Нового года-2019 жители Казани сдали на корм козам более 4 тонн елок
Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана
Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей