Средний возраст казанских автобусов - 3,5 года

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-05T11:53:07+03:00

В минувшем году было две массовых закупки автобусов - перед Чемпионатом мира и по осени. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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Накануне мэр Казани Ильсур Метшин побывал в МУП «ПАТП №4», где оценил состояние автопарка одного из старейших транспортных предприятий города.

Пассажирское автотранспортное предприятие №4 создано еще в 1962 году. Сейчас оно является одним из наиболее крупных в Казани, обслуживая 22,5% пассажиров. Предприятие обслуживает 21 автобусный маршрут, в том числе 19 городских и 2 сезонных специальных. За месяц ПАТП №4 перевозит около 4,9 миллионов человек, или 163 тысячи пассажиров в день.

Всего на предприятии насчитывается 247 автобусов. При этом, подвижной состав обновляется каждый год. Только в прошлом году было закуплено 40 автобусов большой вместимости марки «МАЗ» и 37 автобусов марки «НефАЗ», работающих на газомоторном топливе. Все они низкопольные.

- Предприятие обновилось к чемпионату мира по футболу. Средний возраст автобусов в целом по городу составляет 3,5 года, а на этом предприятии – 3 года, – пояснил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

ИСТОЧНИК KP.RU