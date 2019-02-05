В Казани бездомных людей начнут прогонять с теплотрасс

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-05T12:27:00+03:00

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Власти Казани начнут очищать теплотрассы от бездомных людей, которые часто находят там пристанище в холодное время года. Соответствующее поручение вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин дал исполкому города на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики.

Причиной такой меры стали частые пожары с гибелью, которые устраивают на теплотрассах люди без определенного места жительства во время курения или в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее жители Казани выразили свой страх пред тем, что городские бездомные найдут новый «дом» в первой «умной» остановке, которая меньше недели назад была установлена на «Разъезде Восстания».

ИСТОЧНИК KP.RU