Прогноз погоды в Казани: За сутки в городе выпадет четверть месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-05T10:56:57+03:00

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Начиная с понедельника, 4 февраля, в Казани резко ухудшились погодные условия. Снегопад, метель и сильный ветер, по прогнозам синоптиков, будут властвовать в столице Татарстана еще как минимум сутки.

Так. только за минувшую ночь в Казани выпал 1 миллиметр осадков, а днем ожидается еще порядка 5-6 миллиметров осадков.

- Что касается прогнозов погоды, то нужно доверять только официальным источникам информации. По нашим данным, в городе с учетом сегодняшнего дня выпадет одна четвертая месячной нормы осадков, - отметила начальник отдела метеопрогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

Из-за ветра и метели на дорогах образуются снежные заносы, поэтому дорожные службы столицы Татарстана готовы к работе в усиленном режиме. Так, если среднесуточный выход техники составляет 615 единиц, то минувшей ночью город убирали 657 единиц спецтехники и 486 дорожных рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU