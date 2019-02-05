В Марий Эл должник попался, выставив на продажу сваезабивательную машину

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-05T11:26:29+03:00

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Житель Медведевского района задолжал своим кредиторам-знакомым почти миллион рублей. Поскольку от них он скрывался, за дело принялись судебные приставы. Но и на контакт с ними должник не пошел, по месту регистрации не проживал. Искали его до тех пор, пока один из взыскателей не обнаружил объявление о продаже сваезабивательной машины. Дело в том, что этот механизм он сам продал некоторое время назад должнику.

Тогда приставы и решили "купить" этот агрегат. Договорились с продавцом о просмотре товара. На встрече внимательно осмотрели и сваезабивательную машину, и документы продавца. А затем предъявили ему свои и постановление о возбуждении исполнительного производства.

- В отношении имущества должника составлен акт описи и ареста, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Предварительная оценочная стоимость сваебойной машины составляет 1 млн. рублей. После реализации денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU