2019-02-05T11:26:29+03:00
Общество

В Марий Эл должник попался, выставив на продажу сваезабивательную машину

Мужчину вычислили по этому объявлению
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Приставы сыграли роли покупателей сваезабивательной машины у должникаПриставы сыграли роли покупателей сваезабивательной машины у должникаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Житель Медведевского района задолжал своим кредиторам-знакомым почти миллион рублей. Поскольку от них он скрывался, за дело принялись судебные приставы. Но и на контакт с ними должник не пошел, по месту регистрации не проживал. Искали его до тех пор, пока один из взыскателей не обнаружил объявление о продаже сваезабивательной машины. Дело в том, что этот механизм он сам продал некоторое время назад должнику.

Тогда приставы и решили "купить" этот агрегат. Договорились с продавцом о просмотре товара. На встрече внимательно осмотрели и сваезабивательную машину, и документы продавца. А затем предъявили ему свои и постановление о возбуждении исполнительного производства.

- В отношении имущества должника составлен акт описи и ареста, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - Предварительная оценочная стоимость сваебойной машины составляет 1 млн. рублей. После реализации денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Рубин" вновь не забил, но и не проиграл
Казанский авиационный завод передал воздушно-космическим силам России модернизированный Ту-160
В Татарстане росгвардейцы задержали мужчину, который пытался отобрать у таксиста деньги
В Казани женщина-водитель иномарки сбила на перекрестке 14-летнюю школьницу
Реконструкция морга в Чебоксарах обойдет бюджету Чувашии в 16,4 миллиона рублей
В Татарстане выросло число людей больных раком
В Казани бездомных людей начнут прогонять с теплотрасс
Средний возраст казанских автобусов - 3,5 года
Из-за прокладки канализации движение по трем улицам Казани будет ограничено до конца февраля
Прогноз погоды в Казани: За сутки в городе выпадет четверть месячной нормы осадков
В Татарстане водители нашли на трассе замерзающего мужчину
В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках
В Татарстане от замерзания на трассе спасли двух взрослых и двоих детей
В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов
В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля
После Нового года-2019 жители Казани сдали на корм козам более 4 тонн елок
Жителя Йошкар-Олы обманули на 18,9 тысяч рублей при покупке барабана
Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей