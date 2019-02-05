В Татарстане водители нашли на трассе замерзающего мужчину

СЕГОДНЯ 10:31 2019-02-05T10:44:28+03:00

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ЧП произошло 4 февраля в 14.20 на 945 километре федеральной трассы М7 "Волга". На площадке для отдыха автомобилистов "Рахмат Поляна" проезжающие по трассе водители заметили возле одного из киосков мужчину. Он был без сознания, и очевидцы вызвали спасателей.

На место прибыли спасатели ЗПСО №5 МЧС Татарстана. Они, прибыв на место происшествия, обнаружили лежащего мужчину. Пострадавшего удалось привести в чувство еще до приезда медиков. Пока ждали "скорую", мужчину посадили в автомобиль спасателей, чтобы не дать ему замерзнуть, обогрели, напоили горячим чаем.

Приехапвшие медики приняли решение госпитализировать его в ЦРБ Мамадыша.

ИСТОЧНИК KP.RU