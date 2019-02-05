В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-05T10:07:46+03:00

На некоторых улицах нельзя было разогнаться и выше 3 км/час

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В этот вторник, 5 февраля, утром столица Татарстана из-за сильной метели буквально погрязла в автомобильных пробках. Согласно сервису Яндекса, они достигали 9 баллов. При этом на некоторых участках автомобилисты не могли разогнаться даже выше 3 км/ч.

Так, в частности, проблемы наблюдались на улицах Еники, Тукая, Оренбургский тракт, Танковая, Гвардейская, Назарбаева, Карла Маркса и Патриса Лумумбы.

Движение автомобилистам затрудняло не только снежные заносы на дорогах и плохая видимость, но и ряд аварий, которые также способствовали образованию пробок.

На данный момент ситуация на дорогах улучшается. Пробки уже не выше 6 баллов. Движение затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU