В Казани из-за метели утром автомобилисты встали в 9-бальных пробках
В этот вторник, 5 февраля, утром столица Татарстана из-за сильной метели буквально погрязла в автомобильных пробках. Согласно сервису Яндекса, они достигали 9 баллов. При этом на некоторых участках автомобилисты не могли разогнаться даже выше 3 км/ч.
Так, в частности, проблемы наблюдались на улицах Еники, Тукая, Оренбургский тракт, Танковая, Гвардейская, Назарбаева, Карла Маркса и Патриса Лумумбы.
Движение автомобилистам затрудняло не только снежные заносы на дорогах и плохая видимость, но и ряд аварий, которые также способствовали образованию пробок.
На данный момент ситуация на дорогах улучшается. Пробки уже не выше 6 баллов. Движение затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Автоновости»