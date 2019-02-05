2019-02-05T09:53:58+03:00
Общество

В Татарстане от замерзания на трассе спасли двух взрослых и двоих детей

Их машина сломалась, не доехав до города 25 километров
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Накануне вечером на трассе автомобиль ВАЗ 2115, не доехав до Альметьевска около 25 километров, сломался.

В нем начали замерзать 39-летний водитель, а также 32-летняя женщина с двумя маленькими детьми – 8-летней и годовалой девочками.

На помощь людям пришли спасатели. Прибыв на место происшествия, они пересадили женщину с детьми в свою машину укрыли теплыми одеялами и напоили горячим питьем. В итоге для них остановили попутную машину, и они доехали до города. Водителю же вызвали эвакуатор. НА котором он вместе с автомобилем доехал до станции техобслуживания. Сообщает МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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