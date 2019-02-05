В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов
Уникальную операцию провел заведующим хирургическим отделением №1 БСМП Набережных Челнов Алексей Соловьев. Для того чтобы удалить у пациента часть кишечника с раковой опухолью, ему не пришлось его разрезать.
Гемиколэктомия была проведена с помощью современного эндоскопического оборудования. Одними из преимуществ такого способа является меньшая травматизация тканей и короткий период времени восстановления пациента. В случае, произошедшем в БСМП Набережных Челнов, человека выписали после двух дней операции, он чувствует себя отлично.
СПРАВКА
Гемиколэктомия – это операция удаления правой или левой половины толстого кишечника. Это самая распространенная операция при раке толстой кишки. Кроме онкологических показаний, гемиколэктомию могут делать и при других заболеваниях: неспецифическом язвенном колите с кровотечением, болезни Крона, распространенном полипозе, дивертикулезе с осложнениями, кишечной непроходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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