В Набережных Челнах пациенту удалили часть кишечника с раковой опухолью, не сделав разрезов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-05T09:27:39+03:00

Пациента выписали из больницы уже через два дня после операции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Уникальную операцию провел заведующим хирургическим отделением №1 БСМП Набережных Челнов Алексей Соловьев. Для того чтобы удалить у пациента часть кишечника с раковой опухолью, ему не пришлось его разрезать.

Гемиколэктомия была проведена с помощью современного эндоскопического оборудования. Одними из преимуществ такого способа является меньшая травматизация тканей и короткий период времени восстановления пациента. В случае, произошедшем в БСМП Набережных Челнов, человека выписали после двух дней операции, он чувствует себя отлично.

СПРАВКА

Гемиколэктомия – это операция удаления правой или левой половины толстого кишечника. Это самая распространенная операция при раке толстой кишки. Кроме онкологических показаний, гемиколэктомию могут делать и при других заболеваниях: неспецифическом язвенном колите с кровотечением, болезни Крона, распространенном полипозе, дивертикулезе с осложнениями, кишечной непроходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU