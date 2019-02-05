В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля
Запрет вступил в силу с начала февраля [схема]
Запрет распространяется и на рыбаков-любителей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, с начала февраля и вплоть до 15 апреля в устье реки Меша, где располагается одноименный государственный природный зоологический заказник регионального значения, запрещена рыбалка. Причем как промысловая, так и любительская.
Границы зоозаказника "Устье реки Меши". Фото: скриншот
По сути на данной водной территории запрещена любая деятельность, которая угрожает существованию популяции водных биологических ресурсов.
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ИСТОЧНИК KP.RU