В Татарстане в устье реки Меша запрещена любая рыбалка вплоть до 15 апреля

СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-05T08:22:16+03:00

Запрет распространяется и на рыбаков-любителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Запрет вступил в силу с начала февраля [схема]

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Согласно постановлению кабинета министров Татарстана, с начала февраля и вплоть до 15 апреля в устье реки Меша, где располагается одноименный государственный природный зоологический заказник регионального значения, запрещена рыбалка. Причем как промысловая, так и любительская.

Границы зоозаказника "Устье реки Меши". Фото: скриншот

По сути на данной водной территории запрещена любая деятельность, которая угрожает существованию популяции водных биологических ресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU