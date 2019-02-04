Татарстан занял 17 строчку в рейтинге регионов по потреблению водки

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-04T18:06:43+03:00

Больше всего данного алкоголя приходилось на Казань – 880 тысяч декалитров за год Фото: Алексей ФОКИН

Ее потребление на душу населения республики за 2018 год составило 7,5 литров

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По итогам 2018 года Татарстан занял 17 место в рейтинге регионов по потреблению водки. По сравнению с 2017 годом, показатель литра на душу населения уменьшился с 7,7 до 7,5 литра.

По данным Госалкогольинспекции Татарстана, больше всего данного алкоголя приходилось на Казань – 880 тысяч декалитров за год. На втором месте расположились Набережные Челны с 372 тысячами декалитрами, а на третьем – Нижнекамский район с показателем 192,3 тысячи декалитра.

При этом известно, что в прошедшем году в Татарстане увеличили объем производства водки до 8,75 миллионов декалитров. 70% общего объема данной продукции продается за пределами республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU