Татарстан занял 17 строчку в рейтинге регионов по потреблению водки
По итогам 2018 года Татарстан занял 17 место в рейтинге регионов по потреблению водки. По сравнению с 2017 годом, показатель литра на душу населения уменьшился с 7,7 до 7,5 литра.
По данным Госалкогольинспекции Татарстана, больше всего данного алкоголя приходилось на Казань – 880 тысяч декалитров за год. На втором месте расположились Набережные Челны с 372 тысячами декалитрами, а на третьем – Нижнекамский район с показателем 192,3 тысячи декалитра.
При этом известно, что в прошедшем году в Татарстане увеличили объем производства водки до 8,75 миллионов декалитров. 70% общего объема данной продукции продается за пределами республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU