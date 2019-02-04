Из бюджета России на развитие «Волжской Булгарии» в Татарстане будет выделено более 331 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-04T18:45:03+03:00

Субсидии на создание туристической инфраструктуры получит еще 21 регион страны

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Из федерального бюджета России в 2019-2021 годах правительство готово выделить 20 миллиардов рублей на развитие туристической инфраструктуры 22 регионов страны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

В общей сложности субсидии получат 24 туристических кластера. Среди них и татарстанская «Волжская Булгария» в Спасском районе. В 2021 году она получит свыше 331 миллиона рублей.

В список также попал кластер «Чувашия – сердце Волги».

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ИСТОЧНИК KP.RU