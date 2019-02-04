В Набережных Челнах за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ увеличилась на 39%

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-04T17:42:25+03:00

С 28 января в татарстанском автограде введен карантин в организованных коллективах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего с 28 января по 3 февраля зафиксировано порядка 5,5 тысяч случая острых респираторных вирусных инфекций

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В Набережных Челнах отмечается резкий рост заболеваемости ОРВИ. Так, за прошлую неделю этот показатель увеличился на 39%.

В общей сложности с 28 января по 3 февраля в городе было зафиксировано порядка 5,5 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. Помимо этого - 20 случаев гриппа (из них 15 среди детей). Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

В связи с этим, с 28 января в татарстанском Автограде введен карантин в организованных коллективах, ограничительные мероприятия во всех лечебно-профилактических организациях, образовательных учреждениях, предприятиях общественного питания, торговли, транспорта, учреждениях по обслуживанию населения и других социально значимых объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU