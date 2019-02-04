2019-02-04T19:27:35+03:00
Общество

После Нового года-2019 жители Казани сдали на корм козам более 4 тонн елок

Хвойные символы ушедшего праздника ценны для этих животных витаминами
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Поволжская экологическая компанияФото: Поволжская экологическая компания
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В январе жители столицы Татарстана откликнулись на предложение накормить коз из фермы, что в деревне Шушары Высокогорского района. Причем в качестве лакомства просили не какие-нибудь овощи, а елки, которые остались в квартирах горожан после празднования Нового года-2019. Как никак все равно выбрасывать, а тут и животных можно покормить.

При этом, по словам сотрудника фермы, такое лакомство козам пришлось как нельзя кстати. В хозяйстве, в котором насчитывается сейчас около 500 голов, елки зимой используют в качестве витаминного корма.

В итоге, как было подсчитано, казанцы сдали елок на 4 120 килограммов. Для сравнения, в 2018 году их удалось собрать всего 1 600 килограммов. Полученные же в этот раз елки пришлось отвозить на ферму козам двумя партиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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