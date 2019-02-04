5 февраля в Казань приедет вице-премьер Правительства России Максим Акимов
Он примет участие в коллегии министерства информатизации и связи Татарстана
Фото: wikipedia
Изменить размер текста:
Во вторник, 5 фераля, в Казань с рабочим визитом прибудет вице-премьер Правительства России Максим Акимов. Он примет участие в коллегии министерства информатизации и связи Татарстана.
После гость посетит совещание по развитию Иннополиса, на котором будет и президент республики Рустам Минниханов.
Известно, что Акимов является ответственным за реализацию национальной программы "Цифровая экономика России".
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU