5 февраля в Казань приедет вице-премьер Правительства России Максим Акимов

СЕГОДНЯ 16:30 2019-02-04T16:30:47+03:00

Он примет участие в коллегии министерства информатизации и связи Татарстана

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Во вторник, 5 фераля, в Казань с рабочим визитом прибудет вице-премьер Правительства России Максим Акимов. Он примет участие в коллегии министерства информатизации и связи Татарстана.

После гость посетит совещание по развитию Иннополиса, на котором будет и президент республики Рустам Минниханов.

Известно, что Акимов является ответственным за реализацию национальной программы "Цифровая экономика России".

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ИСТОЧНИК KP.RU