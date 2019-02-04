В Казани мужчину, забравшего у спящего мобильный телефон, приговорили к 2,5 годам колонии
41-летнего ранее уже судимого Александра Лубнина признали виновным в грабеже.
Так, было доказано, что вечером 25 августа прошлого года в Казани на улице Белинского осужденный увидел около одного из домов спящего мужчину. Пока тот был в объятьях Морфея Лубнин забрал у него мобильный телефон за 20 тысяч рублей.
Но мужчина вдруг проснулся и потребовал вернуть похищенное, на что осужденный просто сбежал. Свою вину Лубнин признал и возместил потерпевшему причиненный ущерб.
- С учетом рецидива преступлений, суд назначил Лубнину наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU