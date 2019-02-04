В Казани мужчину, забравшего у спящего мобильный телефон, приговорили к 2,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-04T17:26:57+03:00

Он свою вину полностью признал и возместил причиненный ущерб

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41-летнего ранее уже судимого Александра Лубнина признали виновным в грабеже.

Так, было доказано, что вечером 25 августа прошлого года в Казани на улице Белинского осужденный увидел около одного из домов спящего мужчину. Пока тот был в объятьях Морфея Лубнин забрал у него мобильный телефон за 20 тысяч рублей.

Но мужчина вдруг проснулся и потребовал вернуть похищенное, на что осужденный просто сбежал. Свою вину Лубнин признал и возместил потерпевшему причиненный ущерб.

- С учетом рецидива преступлений, суд назначил Лубнину наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU