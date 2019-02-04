В Татарстане создадут зоологический заказник площадью 1,4 тысяч гектар
В Мамадышском районе Татарстана будет создан зоозаказник регионального значения под названием «Нократ». Он войдет в состав природно-заповедного фонда республики. А его организатором выступит региональный Госкомитет по биоресурсам.
Известно, что целью создания данного заказника является восстановление численности утки-кряквы в пойме реки Вятка. Согласно постановлению, опубликованному 4 февраля на портале правовой информации Татарстана, площадь заказника составит 1,4 тысяч гектар.
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ИСТОЧНИК KP.RU