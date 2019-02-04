В Татарстане создадут зоологический заказник площадью 1,4 тысяч гектар

СЕГОДНЯ 15:27 2019-02-04T15:27:23+03:00

Его организатором выступит региональный Госкомитет по биоресурсам Фото: Ольга МАКАРОВА

Изменить размер текста: A A

В Мамадышском районе Татарстана будет создан зоозаказник регионального значения под названием «Нократ». Он войдет в состав природно-заповедного фонда республики. А его организатором выступит региональный Госкомитет по биоресурсам.

Известно, что целью создания данного заказника является восстановление численности утки-кряквы в пойме реки Вятка. Согласно постановлению, опубликованному 4 февраля на портале правовой информации Татарстана, площадь заказника составит 1,4 тысяч гектар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Она плакала всю дорогу": В Нижнекамске живодеры жестоко избили бездомную кошку (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU